女業務傳淫照想吃人夫「大雞雞」 正宮氣炸流產

2019-03-06 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓女子指控小三彭女明知她老公陳男已婚，卻屢傳自己裸照以及與陳男床戰影片給陳男解癮，然後LINE陳男「需要的是好好愛撫不是抽插、回來插我、脫光給你看個夠、我想要射，射完睡覺、我要吃你的大懶覺，超愛、我們的關係只能算是有感情的炮友、我濕了，想要，我就是很想」等重鹹文字，讓懷孕10週的林女氣炸而流產，新竹地院判小三彭女需賠償正宮40萬元。

擔任銀行理專的林女說，2016年底與陳男結婚，在科技公司擔任業務的彭女，隔年6月才知陳男已婚，卻陸續以手機簡訊傳送自拍特寫胸部、私密處裸照，又LINE挑逗裸露照片及與陳男嘿咻影片給陳男，並有諸多曖昧、親密對話包括「需要的是好好愛撫不是抽插」、「我來愛撫你」、「回來插我」、「脫光給你看個夠」、「我想要射，射完睡覺」、「我要吃，你的大懶覺，超愛」、「我們的關係只能算是有感情的炮友」、「我濕了，想要，就這樣，我就是很想」，可見二人有不正常關係，更多次有合意性交行為，她得知後因情緒崩潰、激動，且長時間無法入眠，致懷孕10週胎兒受影響而流產，加深精神上痛苦，為此向彭姓小三求償70萬元。

彭女則說，2011年就與陳男交往，交往期間陳男刻意隱瞞與林女交往，甚至劈腿同居；後來更瞞著她與林女結婚，利用她對他的情感，一直說與妻感情不睦，會離婚再跟她一起為由，一再欺騙，加上陳男是恐怖情人，會動手打她威逼、或以生命相脅使她屈從、還跟監影響她生活等拙劣手段作為維繫關係的方法，她才會被迫與陳男維持婚外情關係。

彭女說陳男外遇對象不只她一人，導致林女流產所應負責者不應只有她，尚包括陳男及其他外遇對象等人。

法官認為彭女明知陳男已婚，卻仍與他頻繁進出摩鐵激情床戰，嚴重破壞他人婚姻，最後判賠40萬元。

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