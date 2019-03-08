已婚老闆跳樓亡 妻整理遺物揭開「初夜光碟」內幕...

2019-03-08 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓公司老闆前年9月不明原因跳樓身亡，留下悲傷的陳妻，她在整理丈夫遺物時發現一片光碟，決定播放來看看，裡面是否藏有丈夫自殺的原因。沒想到，陳妻竟看到丈夫生前和打工的吳姓女大學生在辦公室嘿休完事的畫面，她崩潰氣得對吳女提告，但吳女被起訴後，陳妻突然撤告，法官最後判決公訴不受理。

《蘋果日報》報導，年近50歲的陳男，2017年9月某日突然從公司頂樓跳下結束生命，沒有留下遺書，而在陳男跳樓前1個月，公司男員工曾拿了一張光碟給陳妻，說裡面有老闆與吳女的親熱畫面。但直到丈夫突然離開，陳妻才決定鼓起勇氣播放來看。

光碟畫面中，有一段是陳男與吳姓女大生一起進到辦公室，1個多小時後陳男裸體走出，還有一段是陳男擁抱吳女，第三段則是2人用衛生紙擦拭下體。陳妻這時才想到丈夫曾經跟她說，吳女工作相當認真，要買一台BMW給她。

報導提到，員工也爆料，曾看到老闆在與吳女辦公室嘿咻，陳妻恍然大悟後對吳女提告妨害家庭。吳女到案後則坦承一切，還說自己的初夜給了老闆。

檢方將吳女起訴後，陳妻突然撤告，因屬告訴乃論之罪，法院最後判決公訴不受理，整起事件才落幕。

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