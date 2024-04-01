被迫去清大上廁所洗澡 妻強迫症家暴 夫忍55年訴離獲准

因妻子有強迫與躁鬱症，家中囤積廢物無法住人，還動輒對他言語與肢體家暴，陳姓老翁忍無可忍決定休妻，新竹地院判准。（資料照）

2024/04/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕從竹科外商科技公司退休的陳姓老翁，結婚五十五年來，累積超過六千萬元身價，卻住在雜物堆中，因妻子有強迫與躁鬱症，家中囤積廢物無法住人，還動輒對他言語與肢體家暴，甚至嚴控家中水電瓦斯，逼他到清華大學洗澡、上廁所，陳翁忍無可忍決定休妻，新竹地院判准，但依法陳翁僅能拿回兩千五百多萬元的財產。

收入全交太太管 卻被辱罵吃軟飯

八十三歲陳翁說，收入全部交給八十歲太太張婦管理，但妻子並未善待他，動輒因細故大吵，還關閉水表總開關，要他到清華大學洗澡、上廁所，家中不准開電扇、冷氣，常辱罵他是爛人、沒出息、靠妻子吃軟飯。妻子因有強迫症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，不堪居住又髒又亂。

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女兒出庭作證說，家中每一分錢都是父親賺的，然而父親長期被媽媽打，礙於面子，沒辦法對外求救，爸媽的婚姻關係已惡劣到白熱化，父親作為一個男人，被家暴這麼多年，訴請離婚只是為了維持他最基本的一點尊嚴。法官審理後判准離婚。

逾六千萬資產 僅拿回二千五百萬

法官調查，從外商公司退休的陳翁，身價超過六千萬元，光是退休金就有九百萬元，但這些財產幾乎都在妻子名下，自己名下財產不到九百萬元，張女辯稱這六千多萬資產是她理財的成果，但法官不採信，認定這些資產的累積都是因為管理先生財產所來，經計算夫妻剩餘財產差額為五千一百多萬元再平分後，陳男僅能要回兩千五百多萬元。

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