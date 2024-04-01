欲插股刁難代檢廠 認罪又翻盤》北市監理所前科長 懲戒撤職

陳男雖在刑事庭坦承違失，到懲戒法院又否認，合議庭日前判其撤職，停止任用兩年。圖為示意圖。 （資料照）

2024/04/01 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市監理所陳姓專員，二○一九年擔任科長期間，接受北市濱江街一間大型汽車代檢廠邱姓負責人（緩起訴）請託，約定獲取五％的公司股權，刁難附近的另一間大型代檢廠，意圖讓對方廢照。台北地院考量陳男自白、捐錢、未得逞，依期約不正利益罪判刑一年九月，緩刑兩年；但陳男到懲戒法院又否認，合議庭日前判其撤職，停止任用兩年。

陳男判1年9月 緩刑兩年

判決指出，二○一九年間，邱男的競爭對手因法規問題，無法繼續取得國有地使用權，自行申請暫停承辦車輛代檢業務。邱男得悉後，起意取得該土地以經營代檢業務，找上負責代檢業務的陳姓科長協助，表明若拿到該地使用權並開啟代檢廠，陳男可獲五％股權。

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邱男得知要取得國有地使用權，須經主管機關出具符合施政需求、業務推動及公共利益等使用目的的審查意見表，並依汽車委託檢驗實施辦法規定，代檢廠若自行停檢逾一年，將遭廢證，因此請陳男出具對對手不利的審查意見，並加強審核對手的合約書；邱男又得悉，對手即將申請臨時考核，恢復委託定期車輛檢驗業務，遂向陳男求助。

陳男建議邱男，可向政風處檢舉合約有問題，藉以拖延簽約，以利邱男繼續爭取；陳男又在承辦邱男的對手申請恢復代檢業務的現場會勘時，以文件未檢具國有土地租賃契約為由，應定期改善缺失，並需申請複勘，但因對方立即提供租賃契約，陳男已無其他拖延理由，只好完成其申請手續。

北院考量陳男是未遂且認罪，懺悔自責，且已捐款一萬五千元給社福團體、須扶養老母，故判處一年九月、緩刑兩年確定。交通部將陳移付懲戒。

懲戒法院指出，陳男雖在刑事庭坦承違失，但到懲戒法院又否認違失，考量其期約不正利益的行為、未違背職務、未取得利益等情節，判處撤職，停止任用為公務員兩年。可上訴。

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