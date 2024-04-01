被迫去清大上廁所洗澡 忍無可忍休妻》特殊離婚個案 夫長期已讀不回 被休

新竹曾有妻子對於Line給先生的訊息，遭先生長期已讀不回，法院判准休夫。圖為示意圖。（資料照）

2024/04/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科外商科技公司退休的陳姓老翁，身價超過六千萬，家中卻因妻子囤積雜物無法住，陳翁還被妻子逼到清華大學洗澡上廁所，陳翁忍無可忍休妻獲准；玄奘大學法律系助理教授、律師錢炳村指出，除了法定離婚事由之外，夫妻如果有民法第一○五二條第一項以外之重大事由，難以維持婚姻者，得請求離婚。至於何謂重大事由，應依客觀標準判斷，亦即任何人處於同一境況，都將無法維持婚姻的程度。

妻住院 夫參賽馬拉松判離

無法維持婚姻重大事由判離婚的特殊案例，包括先生熱衷馬拉松，甚至在太太住院期間還將她留在醫院，自行參加賽事，台中高分院法官認為兩人感情生變，先生也投入太多時間在路跑，疏於婚姻經營，判准妻子休夫。

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新竹曾有妻子對於Line給先生的訊息，遭先生長期已讀不回，新竹地院認為夫妻間溝通出了問題，加上先生長期不負擔家計、不解決妻子與自己家人間的爭執等，認定先生沒有繼續維繫婚姻的意願，也判准休夫。

而在婚後財產分配部分，夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，即為法定財產制，當夫妻關係消滅時，夫妻現存婚後財產扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

以本案來說，陳翁婚後財產價值為近九百萬元，妻子婚後財產價值為六千萬餘元，雙方剩餘財產之差額為六千萬減九百萬等於五千一百萬元，陳男依民法規定，得請求妻子給付剩餘財產差額為「平均分配」，也就是「對半分」，而為兩千五百多萬元。

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