吞老闆30筆地 借名老員工判4年

基隆地院依背信、偽證等罪判處張男有期徒刑4年，不法所得沒入。 （資料照）

2024/04/01 05:30

曾家提出土地權狀為證 張家4口判刑 沒收土地

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市某公司曾姓老闆，多年前購買三十筆位於新北市貢寮區的土地，「借名登記」在有自耕農身分的張姓員工名下，不料曾男過世後，張男霸占土地不肯還，以遺失為由陸續重新申領土地所有權狀，並向民事庭法官謊稱沒有借名購地這回事，侵害曾家權益，曾男家屬控告張男和其三個女兒涉背信等罪；基隆地院審結，依背信、偽證、偽造文書等罪判處張家四口各兩年半至四年不等徒刑，並沒收不法取得的土地。

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張男稱遺失 重新申領土地所有權狀

檢方調查，曾姓老闆自一九七七年起陸續在貢寮區購買卅筆農地，因農地限制只能登記給自耕農，曾男便找具自耕農身分的張姓員工幫忙，登記在張名下，約定未來須無償歸還，但此前可讓張男使用土地，權狀則由曾妻保管。

曾男於一九八七年過世，張男和女兒明知土地所有權狀保存於曾家，卻於二○○六年至二○一○年間，陸續到瑞芳地政事務所謊報土地所有權狀遺失，申請補發，致不知情的公務員登載不實事項於公文書上，使張男成功取得土地所有權狀；過了幾年，張男因要領取勞保月退金，又未經過曾家同意，將部分土地過戶給妻子、女兒。

張男向法官否認借名登記

二○一六年該片土地與別人發生糾紛打官司，張男到法院作證時，向法官否認是借名登記。曾家兒女怒控張男和三名女兒涉背信等罪，要求張男歸還土地。

曾家長子提出母親保管多年的土地權狀為證，稱當時有跟張男簽署切結書，證明是父親借名登記購地；張男和女兒們承認偽造文書罪，否認背信、侵占、偽證。

但法官不採信，認定張家人沒有出資購地事實卻佔為己有，將張男依背信、使公務員登載不實、偽證等罪合併判刑四年，三個女兒也依背信、使公務員登載不實罪各處二年半到三年半不等徒刑，並沒收不法獲得的土地。曾家可持判決書向執行檢察官聲請發還土地。

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