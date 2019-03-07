海上運毒被查獲 屏檢首度拍賣漁船、膠筏

2019-03-07 12:01

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署去年查獲從海上走私上岸的1240塊、重470公斤、市價近60億元的海洛因磚，逮捕10名嫌犯，2艘被嫌犯做為運毒工具漁船及膠筏，檢方將進行拍賣，時間訂於3月14日，這是屏檢首度拍賣因案查扣中的船筏，有興趣的民眾屆時可至車城鄉海口港競標。

屏檢將於3月14日14 時15分在車城鄉海口安檢所左前廣場，拍賣偵查中扣押物，包括手機、傳真機、計算機、漁筏、漁船等合計22件，容量256G的I-PHONE X連同2支三星牌手機拍賣底價僅7300元。

12.3公尺長、6缸柴油引擎、馬力210匹的明智2號（CTR-PT4258） 膠筏，拍賣低價為20萬元（不含漁業執照），另一艘總噸位10.85噸、長12.8 公尺的慶昌滿號漁船（CT2-6217），因還積欠250多萬元債務，所以拍賣底價僅5萬元，有意競標民眾可前往海港口觀覽。

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