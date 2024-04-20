讚人夫「超厲害的撐很久」 小三被告辯稱是「練瘋話」

陳姓女子於車內大讚人夫吳男「超厲害的撐很久」，她於法庭辯稱是「練瘋話」，法官不採信辯詞而判決賠償。（示意圖）

2024/04/20 13:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓女子與吳姓男子是夫妻（兩人皆姓吳），吳女去年8月卻發現丈夫包包內有汽車旅館用品，在女性敏銳直覺下，她檢視汽車內的行車記錄器，竟聽到陳姓女子，大讚吳男「超厲害的撐很久」，吳女怒提民事訴訟，向吳男與陳女索賠100萬元，陳女辯稱這是兩人亂講話「練瘋話」，法官不採信辯詞，認定兩人有逾越正常男女社交的交往，判決2人應賠償吳女40萬元。

判決書指出，吳女向台中地方法院，控告丈夫吳男與陳女侵害她的配偶權，她主張自己於去年（2023年）8月25日，無意間發現吳男的包包內，有汽車旅館的用品，翌日（26日）她檢視行車記錄器，發現吳男與陳姓女同事，在車內有鹹濕的對話，陳女甚至大讚吳男「超厲害的撐很久啦」，吳男也自滿說「我的弟弟很厲害就對了」。

請繼續往下閱讀...

吳女進一步說，她聘僱徵信社人員調查，發現吳男於去年9月間謊稱要加班、跟同事聚餐烤肉，卻是開車載著陳女入住旅店，或約會吃牛排，另外，兩人手機還有曖昧訊息，包括陳女抱怨下體流血等，兩人侵害她的配偶權，她聲明應賠償100萬元。

吳男答辯說，汽車旅館用品是他出差時帶回，並非婚外情，與陳女到汽車旅館數小時，實際上他只是載陳女去休息，他自己並未進入房間，至於吃牛排，是陳女幫他把拋錨汽車送修，他請客回報陳女。

陳女則答辯說，兩人是一般同事，一同吃飯是正常社交活動，吳女私自檢閱吳男手機內容，取得她與吳男非公開的對話紀錄，已經侵害她的隱私權，至於「超厲害的撐很久啦」等對話，都是「練瘋話（指亂講話開玩笑）」。

台中地方法院認為，吳男與陳女有下列對話，吳男說「給妳欲仙欲死還想再死」、「我的弟弟很厲害」，陳女也回答「超厲害的撐很久啦」，另外，陳女也曾告訴吳男，她可能懷有吳男的胎兒，但因出血而未能順利懷孕，足以證明兩人的互動，已超乎社會一般異性友人正當往來的程度，足以破壞吳女婚姻圓滿幸福。

至於賠償金額，法官認為，審酌雙方身分與收入等狀況，以及吳女受到的精神痛苦，吳女請求賠償100萬元過高，應以40萬元為適當，判決兩人應賠償吳女40萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法