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尋獲失聯2天94歲老婦！雄警：阿嬤平安 比破案更振奮人心

員警脫掉衣帽幫老婦遮陽。（讀者提供）

員警脫掉衣帽幫老婦遮陽。（讀者提供）

2024/04/20 13:45

首次上稿：12:59
更新時間：13:45，尋獲老婦

〔記者洪定宏／高雄報導〕本月18日下午，高雄市94歲的老婦從自家出門後失聯，家屬報警協尋，仁武警分局長林俊賢今天上午接獲本報詢問後，隨即指揮員警擴大搜尋，1個小時之後，在竹林草叢發現老婦，所幸她意識清醒，僅有脫水、曬傷現象，送醫治療觀察。林俊賢高興地說：「阿嬤平安，比破案更振奮人心！」

林俊賢表示，昨天最新的監視器影像在仁武區鳳仁路與八德一路口，因老婦徒步，行動緩慢，專案小組研判應該就在附近，今天上午展開地毯式搜索，大約下午將近1點，在八德一路附近工廠後方的竹林內，發現老婦躺在草叢，員警趕緊用衣帽幫她遮陽，慢慢讓她喝水，並通知家屬到場安撫，陪同就醫。

家屬表示，老婦與兒子住在高雄市仁武區文學路，不曾走失，平日就坐在1樓門口，外出必有家人陪同。

不料，本月18日下午2點多，老婦突然獨自走出家門，家屬發現時，早已不見蹤影，緊急向仁武派出所報案，員警逐一調閱監視器，發現有熱心民眾帶她過馬路；家屬及社區巡守隊也動員查看圳溝、空地、草叢、空屋，但都一無所獲。

由於路口監視器有限，目前最新畫面只看到19日下午在鳳仁路與八德一路口的身影，她穿拖鞋、短袖、短褲，走路緩慢。

老婦身上沒有手機、金錢，除了失智，還有糖尿病，家屬擔心她沒有正常吃飯及服藥，可能血糖過低昏迷，在網路發文拜託網友留意。

林俊賢（左）指揮員警擴大搜尋，順利找到老婦。（讀者提供）

林俊賢（左）指揮員警擴大搜尋，順利找到老婦。（讀者提供）

老婦雖然虛弱，但人平安，送醫治療觀察。（讀者提供）

老婦雖然虛弱，但人平安，送醫治療觀察。（讀者提供）

94歲老婦失聯，高雄警全力搜尋。（讀者提供）

94歲老婦失聯，高雄警全力搜尋。（讀者提供）

曾有熱心民眾陪老婦過馬路。（讀者提供）

曾有熱心民眾陪老婦過馬路。（讀者提供）

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