懸賞20萬！68歲翁離奇失蹤18天 家屬急找人

68歲老翁楊金陵失蹤至今長達18天，最後身影出現在雲林縣濁水溪河床，家屬懸賞20萬元找人。 （資料照，民眾提供）

2023/09/23 09:05

〔記者湯世名／彰化報導〕68歲老翁楊金陵本月6日從彰化縣福興鄉住處騎腳踏車離家後即告失蹤，第2天就被發現曾出現在雲林縣濁水溪河床，足跡長達上百公里。警方公布其最後身影是打赤膊、穿內褲牽著腳踏車走下濁水溪河灘地，由於其失蹤至今長達18天，至今音訊杳然，家屬也張貼公告懸賞20萬元找人，並呼籲民眾發現楊翁務必拉住人並報警。

本月6日楊翁離家後沿彰濱海邊往內陸騎到員林市，再往南騎到二水鄉，跨越彰雲大橋後足跡一路抵達雲林縣莿桐鄉，旋即再度失去蹤影，足跡長達上百公里。彰化、雲林警方與消防人員動員近千人次搜尋，對於楊翁身無分文如何度過這18天讓警方百思不解。

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據警方公布的影像，老翁在失蹤第2天就騎腳踏車跨過濁水溪，出現雲林縣濁水溪河堤旁產業道路，從監視器畫面看到老翁騎單車的畫面，老翁都是打著赤膊，把上衣放在腳踏車前方的籃子裡，就算是下著小雨，也照騎不誤。雲林縣消防局出動空拍機與橡皮艇沿著濁水溪南北兩岸搜尋，仍無所獲。

由於楊翁失蹤至今已長達18天，眼見中秋佳節團圓日將屆，家屬刊登尋人消息表示，若有民眾為家屬找到楊翁則將給予感謝金20萬元，並且找到人請拉住並報警，一併聯繫家屬。

68歲老翁楊金陵失蹤至今長達18天，最後身影出現在雲林縣濁水溪河床，身著內褲打赤膊。 （警方提供）

68歲老翁楊金陵失蹤至今長達18天，家屬懸賞20萬元找人。 （資料照，民眾提供）

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