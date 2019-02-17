童年回憶好貴！超級瑪利歐未開封遊戲卡匣 賣到300萬元

2019-02-17 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕「超級瑪利歐兄弟」是許多人的童年回憶，沒想到那麼值錢！美國拍賣公司Heritage Auctions，近來購入1985年未開封的超級瑪利歐兄弟遊戲卡匣，售價達到了10萬150美元（約新台幣308.5萬元）。

據《福斯新聞》報導，該卡匣保存良好的等級達到了9.4分，密封狀態則被評為A++。按照拍賣行的說法，該款超級瑪利歐兄弟由於大受歡迎，於1985年至1994年間印製了11種不同的卡盒，其中有兩個版本是用貼紙密封，僅在1985年和1986年於紐約和洛杉磯為了測試市場而推出。

拍賣行表示，在所有現存未開封的超級瑪利歐兄弟遊戲中，該商品是唯一已知的貼紙密封卡匣，由拍賣行聯合創始人哈爾珀林（Jim Halperin）所率領的收藏家團隊購入。

Heritage Auctions指出，該筆交易是私人交易，基於安全問題無法透露賣家的身分。哈爾珀林說，新購入的超級瑪利歐兄弟卡匣不會出現在2月的電子遊戲拍賣中，但可能會在未來某一個時候進行拍賣。

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