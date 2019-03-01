賺翻！在閣樓裡放著生灰塵的畫作 估價竟高達52億...

法國城市圖盧茲（Toulouse）一間民宅的閣樓裡，有幅生滿灰塵的畫作，怎知竟然是義大利大師卡拉瓦喬（Caravaggio）失蹤已久的作品「Judith and Holofernes」，估價高達1.5億歐元（約新台幣52.7億元）。（法新社）

2019-03-01 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕法國拍賣師拉巴布（Marc Labarbe）於2014年接到朋友的電話，原來對方在圖盧茲（Toulouse）家中閣樓裡有幅畫作，已生滿灰塵並被漏水沾染，但看起來仍然是個名作。拉巴布前往處理時拍了照片給藝術評鑑師圖爾昆（Eric Turquin）鑑定，沒想到經過長時間的修復後，如今估價竟高達1.5億歐元（約新台幣52.7億元），將於6月的拍賣會出售。

據《CNN》報導，圖爾昆認為，該幅畫作是義大利大師卡拉瓦喬（Caravaggio）失蹤已久的作品「Judith and Holofernes」，可能是在1607年所繪製。圖爾昆說，這是自己見過最偉大的畫作，雖然呈現出非常暴力、幾乎讓人無法忍受的場景，但卡拉瓦喬讓整個傳說都鮮活了起來。

「Judith and Holofernes」的故事來自於天主教和東正教《舊約聖經》的「猶迪傳」，裡頭敘述亞述大軍圍攻猶太的伯夙利亞城（Bethulia），城內的寡婦猶迪（Judith）為了拯救居民，在行軍帳篷內色誘亞述將軍荷羅孚尼（Holofernes）並手刃對方。

圖爾昆表示，這幅畫有著複雜的歷史，卡拉瓦喬在被指控犯有謀殺罪後逃離羅馬，在這段流亡期間，他的風格有了明顯的轉折，變得更加黑暗陰沉與極端。

目前有4個文件證明該畫作的出處，包括2封於1607年寄給曼圖亞公爵的信（曼圖亞為中世紀時期以義大利城市曼圖亞為中心組成的公國），其中描述了這幅畫作，以及藝術品經銷商和畫家芬森（Louis Finson）1617年寫下的遺囑，還有1619年芬森助手溫克（Abraham Vinck）的財產清單。

1619年之後，這幅畫開始下落不明，只知道按照Colnaghi畫廊的說法，它可能曾在1689年於比利時城市安特衛普展出。但1689年之後，畫作就完全在歷史記載中消失了。直到2014年重新發現之前，只有芬森仿作的「Judith and Holofernes」流傳於世。

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