積欠黨工薪水被查封 國民黨嘉義市黨部20日首度拍賣

2019-02-15 19:14

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨積欠黨工退休金和薪資，國民嘉義市黨部及民權路兩處宿舍，在去年遭到嘉義地方法院查封，2月20日首度拍賣查封房地。

這3件被拍賣標的物，國民黨嘉市黨部所在地大業街88號，一拍底價4395萬8000元；兩處宿舍，嘉義市民權路28號4樓之2，一拍底價936萬1500元；民權路30號4樓之2，一拍底價1003萬3500元，目前都由承租人使用中，拍定後不點交。

嘉義地院庭長兼發言人洪嘉蘭說，這件拍賣案是嘉義地院受理305名國民黨黨工，對債務人國民黨聲請給付薪資、退休金和資遣費等強制執行；國民黨與黨工去年針對如何支付薪資進行協調，債權人（即黨工）具狀聲請暫緩執行，但協調沒結果，2月20日首度拍賣。

對此，國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，這3處房地都是中央投資公司所有，並非不當黨產。他也說，台北地方法院最近判決國民黨得以所有中投公司104年、105年股利及欣裕台公司支付大量解僱員工資遣費用，因此已無繼續拍賣必要，呼籲各界不應投標，以免日後增生無謂法律糾紛。

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