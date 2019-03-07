驚悚！8旬老婦違規過馬路 遭撞擊翻滾倒雨泊

2019-03-07 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣80歲范姓老婦，昨天晚間天雨撐傘走路返家途中，在穿越馬路時，與1輛貨車發生碰撞，老婦受傷倒地，傷重送醫；警方調查，貨車駕駛詹姓男子沒有酒駕，調閱路口監視器畫面，發現老婦未依規定穿越馬路，而車禍影像也讓人看得驚悚。

警方調查，范姓老婦家住頭屋鄉，昨天晚間6點從苗栗市徒步，欲由頭屋大橋返家；老婦行經頭屋大橋苗栗市端的為公路與經國路口時，卻違規穿越為公路，與直行為公路、詹男駕駛的貨車發生碰撞，受傷倒地送醫。

警方獲報到場處理，對詹男進行酒測，酒精呼氣值為0；詹男對警方表示，他直行為公路，欲返回頭屋，因當時天雨視線不佳，根本沒發現老婦穿越馬路。

警方調閱路口監視器畫面，發現老婦撐傘穿越馬路，但老婦行進方向是紅燈，且沒有走斑馬線。老婦遭撞擊後，倒地翻滾多圈，躺在雨泊中，經被送往衛福部苗栗醫院救治，後轉送台中榮總救治。

警方指出，統計近期高齡者車禍時段，以清晨、傍晚最多，呼籲年長者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物，並盡量利用大眾交通運輸工具、計程車或請親友接送，穿越道路應利用行人穿越道並遵守交通安全規則。

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