令人唏噓！家暴男拋妻棄子病死街頭 仍賴妻兒為他送終

2019-03-06 19:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮潘姓男子15年前因家暴及棄妻兒不顧，最後淪為遊民，日前病死街頭，警方查對身分，找到潘男年僅19歲的獨子，兒子未能享受父愛，卻得為父親送終，還好熱心里長林秀惠四處募款湊足喪葬費用8萬多元，讓兒子能送父親最後一程。

埔里鎮仁愛路立體停車場旁騎樓，日前發現1名骨瘦如豺的男子倒在2台機車中間，已經氣絕身亡，檢警相驗研判死者因長期營養不良等因素病故，並循線找到潘男的獨子。

潘男年僅19歲的兒子去年才高中畢業，目前在餐廳打工，與打零工的母親同住，家境貧困，也無力負擔喪葬費用，幸經鐵山里長林秀惠到處向善心人士、慈善團體募款，湊足8萬多元，送潘男最後一程。

潘男前妻感慨表示，與前夫20年前結緍產下1子，但他經常酒後對她與孩子動粗，甚至不告而別就是5年，不堪丈夫拋妻棄子而訴請離婚，但前夫沒有振作，反而長年在街頭流浪，孩子完全沒享受到父愛，卻得承擔他的喪葬費用，感謝里長與善心人士伸援手，讓她們母子度過難關。

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