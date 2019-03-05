丈夫幫小三付房租車貸送鑽石 妻子發現協議書暴怒提告

2019-03-05 20:32

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚的黃姓男子在網路臉書結識楊姓女子進一步交往，兩人於2015年9月在台北楊女住處發生性關係，後來，黃男寫下願幫楊女付房租、車貸50萬元、送3顆鑽石的協議書。這份協議書於2017年被黃男妻子發現，黃男才向妻子坦承與楊女的姦情。楊女被台南地院依相姦罪判刑3個月；也要賠18萬元給黃妻。

判決指出，楊女於2015年9月間透過網路社群臉書結識已與李女結婚的黃姓男子，雙方進一步交往，楊女明知黃男已婚、有妻室，仍於同年9月26日凌晨在女方位於台北市的住處與黃男上床做愛做的事。

時隔1年多，李女於2017年1月8日發現有1份楊女與丈夫所簽寫的協議書，協議書內容是黃男自願幫楊女支付房屋租金、汽車貸款共50萬元及送1顆1克拉鑽石、2顆30分鑽石給楊女，且不得以任何理由要求楊女返還這筆金錢與鑽石。

李女看到這份協議書、內心起疑丈夫有外遇，追問丈夫下，黃男才承認有小三楊女。李女氣得對小三提告，法院依相姦罪判楊女3個月徒刑確定。

李女對於楊女跟她丈夫外遇、痛批小三破壞其家庭美滿，身心嚴重受創，要向楊女求償100萬元精神慰撫金；楊女則說，事情過了很久，自己沒有對自己有利的證據，李女求償額度過高。一審法官考量原、被告雙方的社經地位等條件，判楊女應賠李女18萬元慰撫金，此案可上訴。

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