人妻崩潰！已婚男醫問同事女醫「寶貝你下面濕濕的嗎？」

2019-03-05 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕已婚劉姓男牙醫與同為牙醫的小美婚後育有子女，卻被抓包偷吃同診所王姓女醫師，丈夫甚至露骨傳訊問小三「寶貝你下面有濕濕的嗎？」元配得知遭背叛後，傷心地向小三提告求償。台北地院日前審結，認定小三已侵害配偶權，判應賠償元配40萬元，可上訴。

2010年間，丈夫向小美表示因工作緣故，需在桃園中壢市租屋，小美不疑有他應允。

但小美提告指，前年228連假，王女擔任家庭出遊之導遊時，竟當她面與丈夫互相夾菜還啃食同支雞腿，相隔兩個月後，再度見到王女在北市萬華區附近讓丈夫接送，與丈夫原本告訴她在中壢看診情形不符；小美決定當天攤牌，丈夫雖承認不軌，卻認為「我們三個可以共存的」。

東窗事發，小美要求小三與丈夫分手，小三竟回她「我願意這樣一輩子，我也沒有要貪你們家什麼」；小美另發現，小三曾在車上為丈夫口交，另一日在警方陪同下赴丈夫中壢租屋處時，也見到小三衣衫不整地待在房間內。

小美認為，小三與丈夫早在2013年間就同在三軍總醫院進修，應已知道丈夫已婚且有年幼子女，仍與丈夫交往並發生關係長達4年之久，已破壞她家庭幸福，因而向小三求償250萬元。

王女則辯，劉男傳訊息給她或許略帶性暗示、對話雖過於輕佻，但實際上從未在車上口交，且兩人為牙醫診所同事，因診所業務關係，當時才會赴劉男租屋處討論，且兩人當時下衣著完整，否認小三身分。

法官依據小三接獲劉男傳訊詢問她「寶貝你下面有濕濕的嗎？」「把我最愛的人叫他幫我口交讓他吐出來」、「我的下面是不是真的超大的啊」等語時，小三也回 「我剛有去廁所催吐」、「人家剛在車上真的要吐了」等，認定小三已侵害配偶權，判應賠償元配40萬元。

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