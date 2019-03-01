與女大生「開房間」被判刑 他炫耀私生女又遭妻擷圖下場更慘

2019-03-01 18:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子隱瞞已婚身分，與許姓女大學生兩度到汽車旅館「開房間」，被元配抓到，台中地院認為許女不知洪男已婚，依兩次通姦罪判洪男共5月徒刑，許女則無罪，不料，判決僅半個月，許女就生下一女，洪男在網路上高調炫耀生女，卻沒想到元配擷取「炫耀文」與照片，再度控告兩人通姦，洪男與許女全盤否認，洪男更是否認女嬰是他的種，卻又拒絕親子基因鑑定，法官不採信，依通姦與相姦罪，各判兩人6月、4月徒刑，可易科罰金確定。

判決書指出，洪男在2015年11至12月，與正在唸大學的許姓女學生「開房間」兩次（已休學），被洪男的元配抓到，兩人都被告妨害家庭罪，台中地院卻認為，洪男隱瞞已婚，與許女交往時，旁人曾警告許女不要淪為「小三」，許女卻不相信，還反駁「他有老婆跟小孩了？」、「他跟我說沒有耶」，法官認定許女不知情，僅依通姦罪兩次判洪男徒刑5月，可易科罰金15萬元。

不料，台中地院於2017年5月初判決，約兩週後，許女就生下女兒，洪男似乎沒受到被抓姦的教訓，他在許女懷孕時，就在網路社群軟體IG上，張貼許女僅穿內衣褲，露出懷孕肚子的清涼照，女嬰誕生之後，他又上傳照片高調炫耀，還加註「其實預產期是24號，結果她提早了」、「我女兒目前最大」。

元配不但從IG得知洪男生女，還知道預產期，據此推算出，許女受胎時間是2016年9月初，也就是洪男與許女被抓到兩次通姦後，又持續再通姦，元配再度對兩人提告，洪男在偵查中承認是女嬰之父，法院審理時改口否認，辯稱他與許女分手，對許女很愧疚，對女嬰視如已出，才會以父親自居，許女也說，洪男並非女嬰之父，分手後沒通姦，但兩人都拒絕親子鑑定。

台中地院卻認為，洪男不但炫耀生女，許女分娩時的醫院文件，簽名人也是洪男，兩人雖拒絕鑑定，仍可推論洪男是女嬰之父，據此各依通姦與相姦罪，判刑6月與4月，可易科罰金18萬與12萬元，兩人上訴二審，仍堅稱沒通姦，台中高分院不採信，駁回上訴確定。

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