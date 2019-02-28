「妳應該有E！」巨乳人妻偷吃同事 LINE洩姦情下場是…

2019-02-28 22:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓男子發現妻子的同事林男LINE她，「妳應該有E、總之無法一手掌握、要看掌握是不是重點及手掌大小而定！」妻子竟回，「我想留在你身邊！」林男「能夠坐在一起吃火鍋，都是同一個世界的人，其實吃什麼無所謂，身邊坐誰才是重要的！」事後李女坦承「火鍋男」林男是小王，黃男憤而提告，要求林男賠償精神損害100萬元，法官認為兩人對話內容論及身體敏感部位，表達出彼此間互相愛慕、思念且欲共處一室等情節，足認二人已逾越一般異性友人正常交往，判小王林男應賠償人夫15萬元。

黃男指控，妻子李女公司同事林男在LINE李女的對話中，有情侶間調情等曖昧對話紀錄，諸如「妳應該有E（罩杯）、總之無法一手掌握、要看掌握是不是重點及手掌大小而定！」李女則回，「我想留在你身邊！」

林男又寫道，「能夠坐在一起吃火鍋，都是同一個世界的人，其實吃什麼無所謂，身邊坐誰才是重要的！」因而被李女暱稱為「火鍋男」。對話還有李女寫說，「我先去洗澡了！」林男回，「我可以幫忙！」

2017年11月黃男發覺此事，詢問妻子，妻子才坦承有小王。黃男向新竹地院訴請林男賠償精神損害100萬元。

法官認為，兩人對話內容論及身體敏感部位，並表達出彼此間互相愛慕、思念，且提到兩人欲共處一室等情節，且李女不否認曾與「火鍋男」林男交往，足認二人已有逾越一般異性友人正常交往情形。最後法官判小王林男應賠償人夫15萬元。

而2003年結婚的黃男與李女，經此變故後，去年經新竹地院離婚調解成立。

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