女為何倒臥國道路肩 警通知計程車司機說明

2019-03-05 16:17

［記者許倬勛／桃園報導］國道1號桃園段南下靠近幼獅交流道出口，昨晚傳出發生一名女子倒臥路肩，經國道警方追查，發現吳姓女子（58歲）要搭乘計程車到楊梅天成醫院就醫，警方已通知司機到案說明，釐清事件經過。

國道警方昨晚6點50分許接獲報案，指中山高南向67至68公里之間靠近幼獅交流道出口，有人倒臥車道上，警方立即調派巡邏員警趕往、救護車救援，初步檢傷吳女意識清楚，左臉腫脹、右腳撕裂傷、右小腿骨折，現仍於加護病房救治。

警方依女子攜帶證件通知家屬，家屬表示吳女當時從中壢區中原大學附近上車，要往楊梅天成醫院看病，接獲警方通知才知道她倒臥在高速公路上，未曾聽聞吳女說過想自殺。

警方透過車牌找到司機，這名司機透過電話向警方表示，車子從內壢交流道走國道1號往南到楊梅天成醫院，車程約30分鐘左右，對於吳女後來為何會不見，也搞不清楚，直到接獲警方通知才知道吳女躺臥在高速公路。

由於女子仍在加護病房治療，對於計程車司機說法，警方持保留態度，通知到案說明，以進一步釐清案情。

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