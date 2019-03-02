酒駕男騎上國道頻把警甩開 貨櫃車神助攻逮人畫面曝光！

2019-03-02 19:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕一名59歲陳姓男子於2月28日酒後騎機車誤上國道1號，國道三隊員警獲報前往攔查，員警欲將男子驅至北斗交流道出口，男子多次急煞變向，仍溜回高速公路繼續行駛，一度還差點撞上一部貨櫃車，貨櫃車駕駛立即發揮正義感精神加入圍捕，陳男見貨櫃車包夾，才乖乖就範。警方表示，陳男身上有濃濃酒味且胡言亂語，訊後依公共危險罪嫌直接移送地檢署法辦。

這起事件被休旅車民眾全程目擊，還剪輯製作「阿北你要去環島嗎？」影片上傳YOUTUBE，畫面中顯示，228當日上午9點多，國道警車將騎車阿伯緩緩逼至路肩，指示他從北斗交流道路口離開，阿伯假裝配合，卻在出口處前緊急煞車再繞回高速公路，並轉頭看一下員警後揚長而去。

警方持續追捕，為避免阿伯發生危險進行後方來車管制，阿伯卻仍如逛大街在中線行駛，警方最後下車圍捕，仍被阿伯一個move閃過去，阿伯為躲避追緝，在地磅站前差點與一輛貨櫃車相撞，貨櫃車駕駛見警方疲於追捕，決定逼近騎士至內車道，警方與休旅車駕駛也接力跟上，最後終於將阿伯順利攔下。

國道三隊員林分隊長廖志偉說，陳男全身酒味，問他為何騎上國道，男子不斷胡言亂語，還拒絕酒測，甚至一直提到眾神明，初步調查陳男從西螺交流道北上準備回彰化的家，不知原因上國道，警方獲報大約5分鐘就將男子攔下，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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