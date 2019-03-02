小黃運將4度酒駕肇事 飆速撞警追逐10多公里被逮

2019-03-02 11:51

［記者黃旭磊／高雄報導］計程車運將酒駕被吊照，再犯仍不願受測，加速竄逃10多公里，警奮勇追捕15分鐘就範。

今天凌晨2點許，建國一路高速公路涵洞下有女駕駛遭追撞，警網查看發現肇事小黃安全氣囊爆開，吳姓運將（55歲，酒駕公共危險）疑似昏睡，警拍打呼叫無應，擔心安全以破窗器開窗，未料，吳嫌突拉扯警員並緊急迴轉逃逸。

苓雅警分局福德二路派出所警員黃俊銘、范詠芊追捕途中，呼叫新興警分局、保安大隊支援，3部警車從建國路追到中正路地下道、文化中心、六合商圈，最後在漢神商圈旁允文街119巷攔獲，期間，吳嫌憑藉駕駛技巧及熟路本領，闖紅燈並躲入小巷，並在地下道遭包夾時衝撞警車。

吳嫌最終受困於私人停車場，為免意外，警持槍逼近並破窗上銬，車內散發濃厚酒氣，現場酒測值為0.75，壓制後扭送派出所問訊。

警方表示，吳嫌有3次酒駕紀錄被吊銷駕照，問訊時全程拒答，估計落網前跑了10多公里還撞壞警車保險桿，全案依公共危險及妨礙公務罪嫌送辦。

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