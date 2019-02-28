水電工躲酒測衰遇「全民圍捕」 棄車跑到鞋都掉了

2019-02-28 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕許姓水電工前晚酒後開車遇攔查，因心虛開始在重劃區內高速兜圈企圖擺脫，警方唯恐衍生其他用人危險保持一定目測距離尾隨卻追丟，許男隨即棄車狂奔卻逃到鞋子都掉了，還好辨識度太高有多位熱心民眾指引:「人在超商那邊」協助警方順利圍捕許男到案，結果酒測值嚴重超標被送辦。

台中市第五分局東山派出所副所長裘景智與警員賴俊翰，當晚十一點多巡經北屯區景賢路與祥順路口時，發現一輛銀色豐田自小客違規紅燈右轉，尾隨至祥順東路與祥順八街口附近，鳴警笛示意該車停車受檢。

未料該車竟拒檢加速逃逸，一路在重劃區內不斷以高速繞圈過彎、跨越雙黃線逆向行駛等危險駕車方式，企圖甩開後方緊追警方，沿途許多民眾也聽到警笛聲外出察看。

裘員唯恐衍生其他用路人危險未加速超車攔查，保持一定目測距離尾隨卻追丟，立即通報其他線上警網攔截圍捕，此時警方陸續接獲多位熱心民眾報案指引，表示看到一輛自小客棄置在一處民宅前，一名年約50歲，身穿藍色上衣的男性駕駛棄車後拔腿狂奔，跑到鞋子都掉了。

同時間也有民眾撥打110指引警方男子逃逸方向，警方隨即據此縮小搜尋範圍，果然在一處超商附近查獲逃逸的47歲許男，只見他滿身濃厚酒味且站立不穩，酒測值竟高達0.83毫克，嚴重超過法定標準值帶回偵辦。

從事水電工的許男供稱，稍早在大甲區工地工作後與朋友一起吃喝酒聚餐，因覺得沒有醉才會開車上路準備返回北屯區東山路住處，沒想到途中遇警方攔查，他因已有兩酒駕紀錄被罰到沒錢，才會心虛拒檢逃逸；警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

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