228連假國道「成績單」 嚴重壅塞減少21％

2019-03-04 15:40

〔記者陳宜加／台北報導〕228連假結束，交通部高公局今天「交成績單」，統計全國道時速低於40公里的嚴重壅塞比例較前年減少21％，疏導措施見效。至於收假日試辦0至10時免收費措施，統計全國道5至10時北返車流量較前年增加5％，而連假第三天下半天的北返最尖峰時段車流量均減少，清明連假將持續試辦。

由於去年228沒有4天連假，因此高公局比較對象為同樣有4天連假的106年。根據高公局統計，今年228連假第一天到第三天，國道總交通量介於115至118百萬車公里，均較106年同期高出1至4％；不過，今年全國道時速低於40公里的嚴重壅塞比例，較106年減少21％。

針對西部國道「地雷路段」，高公局科長蔡明哲指出，連假首日實施高乘載管制，國1南下楊梅至新竹系統、國3三鶯至關西壅塞情形大幅降低，其餘差異不大。

至於收假日試辦0至10時免收費措施，蔡明哲表示，以往4天連假中，第三天下半天為北返最尖峰，但今年連假第三天下午1至6點，較106年同期減少1％；晚間6點至凌晨12點減少2％；收假日上午5至10點則增加5％。

高公局指出，除因少數路段事故干擾行車，今年整體路況較106年更好，顯示收假日延長免收費時段配合其他疏導措施發揮作用。接下來的清明節連假，將持續試辦收假日延長至5至10時免收費措施，並收集不同連假特性實施免收費措施影響，再強化北向分流作為。

另外，今年連假第一天到第三天，國5雙向交通量介於3.1至3.2百萬車公里，收假日為2.6百萬車公里，均高於106年。南向壅塞率高於106年，主因蘇花改通車後帶來更多車流；北向壅塞率亦高於106年，高公局推測為整體交通量增加所致，但收假日北返車流提前於晚間6點紓解，國5主線與各匝道均無回堵且車速恢復正常。

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