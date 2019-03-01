中山高苗栗三義火燒車 4人及時逃生

2019-03-01 14:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路南下147公里、苗栗縣三義鄉路段，今天中午，發生一起小客車火燒車意外，幸好車上4人及時逃出，沒有受傷，但整輛車被熊熊火焰吞噬；警、消調查，失火車輛為2006年奧迪A4旅行車，研判火燒車原因疑似機件故障導致，由消防火調人員進一步釐清。

警、消於今天中午12點40分許接獲報案，指中山高南下147公里，發生火燒車意外，趕赴現場，發現一輛小客車已起火燃燒，經確認車上4人已脫困，隨即噴水灌救，火勢於20分鐘被撲滅。

駕駛38歲陳姓男子向消防表示，車輛是2006年奧迪A4旅行車，上午載一家四口由桃園蘆竹出發，準備要前往苗栗三義遊玩，突然從冷氣口聞到燒焦味，把車停靠路肩，就發現煙霧從引擎蓋縫冒出，不一會兒就起火燃燒。

因起火車輛停靠在南下爬坡車道路肩，為利消防人員救災，國道二隊警方也交管封閉外線及爬坡道，暫時僅開放中線及內線通行，也造成車流一度回堵約5公里。

國道二隊警方表示，火勢於下午1點7分撲滅後，並於1點50分全部排除後，開放全線通行，車流已恢復正常。警方並提醒用路人長途旅程前，切記做好行前車輛檢查，以確保行路安全與順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/