開放國1北上湖口服務區便道分散車流 高公局點頭

2019-03-03 08:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為紓緩國道1號竹北往湖口的壅塞車潮，新竹縣政府在2年多前，提案建議服務區開放聯外便道，交通旅遊處表示，此案經可行性評估審查，終獲高公局原則同意開放湖口北上服務區聯外便道，後續雙方將儘快協調工程規劃與施工，預期尖峰時段可節省10到15分鐘車程。

交旅處表示，國1湖口交流道為竹北通往湖口工業區的重要交通樞紐，離峰時段竹北交流道至湖口交流道僅需20分鐘車程，但平日尖峰時段車流量大，車輛嚴重回堵，影響湖口交流道與周邊路網交通，常須花費近1小時，造成用路人長期苦不堪言。

交旅處說，縣府在2017年初開始推動「高速公路湖口北上服務區開放地區聯外便道可行性評估」方案，希望利用既有高速公路北上湖口服務區便道，配合相關的管制措施，如上午尖峰限小型車單向通行），分散竹北北上出湖口交流道的車流，進而改善湖口交流道壅塞狀況。

湖口鄉長林志華說，南下或北上湖口服務區各有8到10米寬的地區聯外便道，都可接通到新竹工業區的主要幹道-榮光路；其中，北上聯外道路出口處只有工廠，不影響當地住戶，希望儘快試辦。

縣府評估，北上湖口服務區便道開放後，預期竹北往湖口交流道北上出口匝道的用路人，可望節省10至15分鐘。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/