瘋狂追求愛不到 竟恐嚇對方 惡男判關3個月

2019-03-04 11:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子2010年時追求黃姓女子未果，竟在對方家中點燃報紙，還拿出鋸子強逼共同用餐，最後因猥褻黃女被判刑入獄。李男出獄見一名李姓女子長的與黃女相似，開始瘋狂追求。李女不堪其擾，報警處理，李男卻出言恐嚇要戳破她的輪胎。基隆地方法院審理後，認定李男觸犯恐嚇危害安全罪，判關處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，李男個性較為自閉、固執，2010年時曾追求愛慕多時的黃女，但被對方拒絕，他進跑到女子家中，點燃報紙想要縱火，後來又拿鋸子威脅黃女要和自己共同用餐，被法院判處1年2月緩刑4年，但他卻變本加厲，直接對黃女猥褻，被判處有期徒刑5年，並撤銷前二案緩刑。

李男於2014年假釋出獄後，不思悔改，去年1月看見體態與黃女相似的李女，開始瘋狂追求她，遭拒之後仍糾纏不休，死纏爛打多次騷擾女子生活。李女只好報警處理，請警方協助。

李男得知對方報警後，開始口出惡言，跑到李女工作的藥局內出言恐嚇，宣稱知道她的車牌號碼，要將機車輪胎戳破，讓李女回不了家。

李男在法院審理期間，雖與李女以20萬元達成民事和解，但和解後李男仍多次前往被害人工作藥局探詢她的舉動；李女則向法官表示，不願原諒他。

法官認為，李男有輕度自閉傾向，見愛慕之人難忍衝動造成他人困擾，考量他的犯案動機且坦承犯行，並賠償對方，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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