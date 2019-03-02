「喜歡聽女生尖叫！」 他竟對落單女子這樣做...

2019-03-02 11:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市19歲柯姓男子深夜在住處附近對兩名女子襲臀、摸下體，還尾隨另一名女子回家，再亮刀抵脖恐嚇，柯男供稱「討厭女生，喜歡聽女生尖叫聲」，才會犯案，新北地院日前依恐嚇罪判柯男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，可上訴；涉嫌性騷擾罪部分因與被害人達成和解獲撤告，判公訴不受理。

判決指出，去年5月24日凌晨0時許，柯男見呂姓女子深夜獨自一人，竟尾隨呂女返家，在樓梯口以手摀住呂女嘴巴，再持水果刀靠近呂女臉部，並抵住呂女脖子，見呂女露出驚恐表情，試圖呼叫求助後，柯男才心滿意足離開。

去年6月7日晚間11時許，柯男在住處附近閒晃，見一名女子獨行，先從背後伸手摸了女子臀部，逃離後又再折返，撫摸其大腿內側；相隔不到30分鐘，柯男又發現另名獨行女子，奔跑超越女子後，突又再折回撫摸女子下體，女子反應不及，嚇得驚聲尖叫，受害女子報案，警方循線將柯男逮捕。

檢方偵訊時，柯男供稱，討厭女生，心情不好就想聽女子尖叫聲，看她們顯露出害怕的樣子，自己雖有看病吃藥，但覺得沒效果，並未按時領藥，據了解，柯男從小被媽媽打到大，加上覺得爸媽都偏愛妹妹，才會討厭女生。

審理時，涉嫌性騷擾部分，柯男與2名被害女子和解獲撤告，法院判公訴不受理；涉嫌恐嚇罪部分，法官考量柯男未有前科，坦承犯行並與呂女和解，並已全數賠償，因此宣告緩刑，以啟自新。

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