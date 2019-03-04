熱心女里長恐嚇情敵 要掛布條宣告她是小三

2019-03-04

判拘可易科罰金確定

〔記者張瑞楨／台中報導〕44歲吳姓女里長與鐵路改建工程局主管何男交往，何男並與結褵25年的妻子離婚，吳女卻發現何男另與劉女交往，吳女想擊退情敵，竟寫信恐嚇劉女及劉父，又威脅要於大樓掛帆布廣告，讓眾人皆知劉女是小三，台中高分院依恐嚇安全罪判處拘役95日，易科罰金9萬5千元確定。

吳姓女里長去年底未參選連任，判決書指出，何男2017年間擔任鐵工局主管時（已調職），因台中鐵路高架化工程噪音引發民怨，認識率里民抗議的吳姓女里長，兩人並成為好友，2017年2月中旬，何男與結褵25年的妻子離婚時，吳女還幫忙找律師。

但吳女發現何男離婚後，不到半個月，就與彰化縣員林市的劉女交往，同年4月上旬，吳女寄信給劉女，用曉以大義口吻勸告，何男可以結束25年婚姻，「不保證妳不會踢掉」，又威脅要於大樓掛帆布廣告，4月下旬，劉父也收到信，威脅劉父如不阻止其女與何男交往，「無法待在員林做生意」。

同年5月7日，吳女以正牌女友姿態，找劉女的母親談判，指責劉女是小三，要求劉母阻止其女與何男交往，劉母電話質問何男，何男否認吳女是他的女友；同時間，員林市長張錦昆、員林市民代表吳宗頻收到掛號信，內有控訴何男與劉女交往的信函，以及何男、劉女的照片，警方依照片上的浮水印，找到照片沖洗店，再查到吳女透過自己名下的LINE，把照片檔案傳給沖印店的證據。

記者致電 吳女未接聽

劉女怒告吳女恐嚇安全罪，彰化地院審理時，吳女全盤否認，宣稱她不認識劉女，是何男利用劉女來誣告她，一審卻認為，沖印店的LINE，可證明是吳女洗照片，另外，寄給政治人物的信封筆跡，與劉氏父女收到恐嚇信的信封筆跡相似，員林市中正路郵局、台中何厝郵局監視器，也拍到吳女寄信畫面，認定是吳女所為，依恐嚇安全罪判拘役95日，可易科罰金9萬5千元，吳女上訴，堅稱她到郵局都是寄公務信，沒寄恐嚇信，台中高分院駁回，全案確定；記者昨致電吳女，她並未接聽。

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