推拿師吸少女胸部下體 傳LINE道歉栽了

2019-03-02 12:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名17歲少女，車禍後肢體不舒服，給父親友人認識的50歲張姓男推拿師按摩調理，未料，張男涉嫌不顧少女抗拒，強制猥褻；少女趁隙脫離狼爪後報警，起初張男不承認，但檢警在少女手機LINE中，發現張男事後有傳送道歉文字訊息，讓他百口莫辯，苗栗地檢署日前依強制猥褻罪嫌將張男起訴。

檢警調查，張男於去年3月起，開設工作室，從事推拿、指壓和刮痧、拔罐等民俗調理；少女因與父親前往父親的謝姓友人住家拜訪時，遇見張男，並得知張男經營民俗調理工作坊。由於少女因車禍後肢體不適，同年4月18日由父親陪同前往，給張男按摩和整骨。

檢警調查，少女於第一次接受張男按摩時，並未感覺有異；5天後，少女獨自前往，張男借推拿需要，褪去少女外褲和內褲，並要求少女仰躺，僅以毛巾覆蓋下體，替少女進行按摩，還說「等一下按摩會按摩到不該摸的地方。」

少女指控，她當下還不明白就裡，張男就如惡虎撲羊般，對她強制猥褻，雖驚恐抗拒，但張男仍強行吸吮她胸部、下體。因她的手機LINE訊息聲響，張男才未繼續淫行，她也趁隙逃離。

當晚，少女的父親帶著女兒到謝姓友人家，找來張男興師問罪，少女的父親見張男點頭，當場怒不可遏，給了張男一巴掌，接著報警處理。

但張男起初面對警方偵訊，辯稱手上有抹油，滑了一下觸摸到少女下體，不承認有猥褻少女行徑，但經檢警在少女手機LINE中，發現張男事後有傳道歉文字訊息，張男才再點頭，也不否認少女指控的行徑。

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