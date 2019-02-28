女憑「感覺」控性侵 法官不採改判猥褻

2019-02-28 16:56

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小婕（化名）前年在新北五股一處流動廁所內，遭陌生男子李榮仁持刀性侵，並強逼打手槍，事後小婕保留李男的精液報警，稱下體二度遭到李男指侵，新北檢因此依強制性交罪起訴，但新北地院認為小婕憑「感覺」指控，而非親眼目擊，無法證明指侵之實，改依較輕的猥褻論罪；另李男還犯下在他人內褲噴精及竊盜等案，合議庭定6案應執行刑5年10月，高院日前維持原審量刑。

判決指出，前年2月11日晚間11時許，小婕在河濱公園流動廁所小解，尿完推開門之際，李榮仁趁隙侵入反鎖，拿水果刀抵住小婕脖子，恫嚇「很久沒做愛，幫我打手槍」，小婕為了自保，無奈在狹小空間內幫他撫弄下體。

未料李榮仁得寸進尺，還朝小婕下體伸出鹹豬手，直到射精才罷休，滿足離去，小婕見他走遠，趕緊拿出隨身攜帶的手機布擦拭手上的精液，帶著證據直奔警局報案，警詢時稱遭指侵兩次，接受偵訊時則改為一次，但沒有插的很深，檢察官遂依強制性交罪起訴。

但合議庭指出，小婕對於指侵次數前後不一，且憑「感覺」指述李榮仁有此行為，非親眼目擊李男以手指插入其下體內，難以僅憑主觀感覺就認定指侵，依「罪疑有利於被告」原則，僅能認定李男有摸她下體的強制猥褻行為，因而變更起訴法條為加重強制猥褻罪。

另，2013年間，李榮仁射精在一件女性內褲上，並寫下「我要瘋狂的猛幹你的小陰戶」、「強插你的小淫穴」等恐嚇文字，放在黃姓女子的機車上，黃女大驚報警，警方保存內褲上的DNA至今，因本起性侵案而破案；警方順勢查驗其他案件的DNA，發現李榮仁還涉犯4竊盜案，共掠取約26萬元的不義之財。

一審發現，李榮仁前曾因妨害自由而判刑4月確定，5年內再犯他案，屬應加重其刑的累犯，判刑5年10月；李男不服，還辯稱性侵時拿的不是水果刀，而是手電筒，判刑太重，上訴要求減輕其刑。

但高院指出，李男素行不佳，至今猶未悔改，考量受害人的心理創傷程度，量刑5年10月符合罪刑相當原則，日前駁回上訴；強制猥褻罪仍可上訴，餘5案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/