文具店老闆竟是大色狼！7名國小女童受害

2019-02-26 16:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕68歲葉姓老翁在新北市一間國小附近開設文具行，被控趁國小女童到店裡選購文具時，趁機撫摸女童胸、臀，甚至伸手進內褲撫摸女童下體，共有7名小四、小五女童受害，葉翁到案後否認犯行，辯稱女童們「亂說」，新北地檢署今依強制猥褻、性騷擾防治法起訴葉翁，並建起法院從重量刑。

起訴指出，前年10月至去年1月間，葉翁趁該名國小女學生到店內購買文具時，撫摸女童胸、臀，掐捏女童臀，甚至還大膽將手伸進女童內褲，撫摸女童下體，事後有女童將此事告知母親與班導師，消息傳開後，學校才發現受害的共有7名女童，且年級、班級不同。

庭訊時，葉翁辯稱，女童選購文具時將文具亂放，他罵了對方幾句，她們不滿才會亂說，且文具店還有家人在，不可能亂摸。

但有女童證稱，當下嚇得趕緊閃避，也有女童表示，當下有反抗但推不開葉翁，檢方認為7名女童都指證葉翁伸出鹹豬手，不可能7人都亂說，因此不採信葉翁辯詞，將他起訴，並痛批葉翁利用在學校附近開文具行機會，對女童猥褻、性騷擾，造成被害女童心理陰影，犯後矢口否認犯行，建請從重量刑。

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