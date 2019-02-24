恐怖... 中國抖音APP 成為戀童癖狩獵目標工具

2019-02-24 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國影片分享APP「抖音（TikTok）」，可讓使用者拍攝短片後加上各種特效，再分享給其他用戶觀看，但裡面卻暗藏危機。英國全國各地的學校近來向父母們發出警告，強調抖音已成為戀童癖狩獵目標的工具。

據《鏡報》報導，抖音是全球下載次數最多的應用程序之一，該APP聲稱只有13歲以上的用戶才能註冊，但事實上，註冊抖音根本不需要任何年齡證明，這使得任何年紀的兒童都可以上傳自己的影片。

一名英國學校校長表示，大家一直懷疑有人用抖音來追蹤女孩們的日常生活，美國去年則逮捕了據傳在抖音上誘姦兒童的成年人。而抖音近來增加直播的功能，使得戀童癖入侵的風險越來越大。

例如在抖音的一段影片中，有個10來歲的女孩正在跳舞，用戶便紛紛留言「快脫衣服！」但更危險的是，除了直播和留言之外，用戶還可以在抖音上用訊息直接聯絡。

此外，抖音上暗藏著各種黃色內容，例如「#tradefortrade」就是暗示性交易的標籤，「#takeitoff挑戰」則是鼓舞少女拍攝自己脫校服的過程。

英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）表示，在抖音等直播APP上可以找到大量的兒童，戀童癖者將這裡當成狩獵場，令人震驚的是，相關公司在處理這方面的進度可以說是微乎其微。

抖音發言人對此表示，公司已採取多項保護措施，並致力於強化這類措施，抖音會刪除含有不當內容的影片，而違反規定的帳戶將會被停用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/