猥褻兒女坐牢4年出獄 瘋狂打電話恐嚇社工員

2019-02-27 12:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子猥褻兒子、女兒被判刑4年，去年5月28日執行完畢後，他因不滿惡行被桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心（簡稱桃園家防中心）社工員舉發，瘋狂打電話到桃園家防中心胡鬧，甚至恐嚇社工員：「我要強姦她嗎？」桃園地檢署今天偵結，已因他涉嫌妨害公務案件，聲請簡易判決處刑。

桃園家防中心社工員說，去年9月起，53歲的陳男就連續多次撥打電話到桃園家防中心，藉口桃園家防中心社工員未妥善照顧他的子女而尋釁，一天甚至撥打7、8通電話，每次要講1個多小時，讓社工員不堪其擾。

陳男在電話中還不時污言穢語地辱罵社工員，例如「X你娘老雞掰」、「你王八蛋」、「我要帶刀子去啊」、「我拿刀，你不滿意我就故意捅，看我敢不敢」、「來我家，來我家幹嘛？蛤！來我家我要強姦她嗎？」讓社工員生氣又害怕。

檢方認為，社工員依法執行職務接聽電話，陳男卻基於侮辱公務員、恐嚇犯意，辱罵社工員，致社工員心生畏懼，致生危害於安全，罪證確鑿，已因他涉嫌妨害公務案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

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