虐死公公驚世媳婦稱被霸凌求交保 法官認定財力雄厚續押3個月

2019-02-27 17:06

［記者陳恩惠／台北報導］37歲戚女不滿97歲杭姓公公將丈夫當作搖錢樹，心生不滿，去年底於公公拒絕午睡和如廁後，涉嫌連續2天在浴室凌虐公公，公公因受虐而往生；士林地院進行羈押庭審理，戚女自稱犯案時躁鬱症病發所致，指控在看守所內遭獄友霸凌，且精神科藥物的藥效不強，請求交保或限制出境，但法官認為，本案尚有證人要調查，戚女所犯是重罪，有勾串滅證之虞，依據財產所得清單，認為她的財力雄厚，讓她續押3個月，並禁止接見和通信。

根據檢方調查，戚女是海山煤礦的後代，娘家家境富有，根據戚女2015至2017年的財產所得清單，每年光是股票的利息，就能入帳百萬元，雖然戚女在庭上否認，表示那些都不是她的錢，而是家人用她的名字投資所得的股利，還向法官建議，「如果怕我跑掉，可以將我限制出境呀，或是交保也可以啦，感恩。」

法官羈押理由說，被告坦承有傷害致死犯行，依卷證資料認犯罪嫌疑重大，且曾影響證人製作筆錄，足認有勾串證人之虞，又因所犯為無期徒刑或7年以上有期徒刑之重罪，認有逃亡、勾串證人之虞，予以羈押禁見。

庭訊過程長達1小時，法官針對戚女與杭姓公公為搶掃水刷和板凳相互拉扯的過程，以及為何要拿冷凍庫的雞肉、魚肉放在公公身旁，詢問這樣做的原因，戚女雖然一開始辯稱，自己受思覺失調症、躁鬱症的影響，吃了藥就不記得，但她回答犯案過程條理分明，一點也沒有不記得的樣子。

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