虐死97歲公公卸責外傭 驚世媳婦被起訴

2019-02-26 14:04

［記者陳恩惠／台北報導］只因高齡97歲公公杭祥生拒絕兒媳婦戚雅涵要求去午睡，去年12月20日起，連續2天趁丈夫外出工作之際，將公公拖到浴室，以沖冷水、丟冷凍雞、魚肉、噴殺蟲劑方式虐待，雙方打鬥後，戚女不僅腳踢，還踏在公公胸口、腿上，杭翁因年邁體弱，倒在浴室地板死亡，檢警相驗時，戚女直指是外傭所為；經檢警深入追查，上月再次搜索杭家，並將戚女逮捕後聲押獲准，士林地檢署今天依家庭暴力法之傷害致死罪，提起公訴，並請求法官從重量刑。

承辦檢察官說，杭翁去年12月21日傍晚送醫前死亡，翌日相驗遺體時，發現杭翁身上有多處瘀傷，見同住的媳婦戚雅涵神色怪異，外籍女看護莉森卻欲言又止，當場懷疑死因不單純，立刻指揮台北警士林分局深入追查。

法務部法醫研究所解剖後，發現杭翁死因為生前遭家暴毆打，由於頭部、胸背部及四肢多處鈍傷，造成胸背部挫傷併多處肋骨骨折，最後因心因性休克及呼吸衰竭而亡，明顯有他殺嫌疑。

警方據此第二次偵訊外傭莉森，終於突破她的心防供稱，杭翁在死亡前，接連2天曾在浴室內與他的媳婦戚女大打出手，看到戚女對他沖冷水，聽到老翁與他的媳婦戚女大打出手，陸續聽到劇烈碰撞聲，還有老翁喊叫，她多次勸阻，但戚女卻要她「不要管」。

檢警今年元月29日再次前往杭家搜索，戚女仍辯稱，是外傭莉森和公公發生口角，在浴室中發生衝突所致，根據莉森的證詞，檢察官將戚女當庭逮捕並聲押，法官開庭時，戚女承認動手，因而被羈押；但戚女的先生杭某仍不信妻子會做這種事。

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