台2北濱公路貨櫃車撞對向2轎車 車體翻覆釀3傷

賓士轎車衝到路旁山壁上，天窗及後擋風玻璃破裂，所幸駕駛輕傷。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/09 08:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕33歲林姓貨櫃車司機今日上午6時43分駕車行經台2線84.3公里處（北部濱海公路新北市瑞芳區鼻頭路段）往基隆方向行駛時，疑似操作不慎與對向兩輛轎車對撞。大貨車當場側翻，其中一輛賓士轎車車頂凹陷卡山壁上，3名駕駛均受輕傷，經救護人員送醫後，暫無大礙。警方目前已派員前往進行交通疏導管制，單線雙向通行。事故原因，則待進一步釐清。

警方調查，33歲林姓貨櫃車司機行經案發路段時，疑似過彎時操作不慎，導致車頭衝進對向車道，碰巧當時有兩輛轎車也行駛該路段，雙方發生碰撞。其中一輛賓士車疑似為了閃避大貨車衝到路旁山壁上，仍受到波及。

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車內3名駕駛，分別有不同程度的擦、挫傷，所幸暫無生命危險，經消防隊員搶救後，目前已送往醫院治療。現場肇事車輛占用基隆往宜蘭方向車道，由警方進行交通疏導管制，事故原因則待進一步釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，駕駛任何車輛時，行經轉彎時，更應提高警覺，車速切勿過快，保留適當車距，以便及時煞車，避免意外事故發生，如有緊急困難需要幫助，都可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。

消防隊員前往現場救援。（記者吳昇儒翻攝）

大貨車撞上兩輛轎車後翻覆。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員將賓士車內的駕駛救出。（記者吳昇儒翻攝）

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