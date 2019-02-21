嘉特虐生案教評會開完稱「結果保密」 人本：胡扯

2019-02-21 20:29

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義特殊教育學校針對涉及去年4月餵食朝天椒、持木棍亂打及把尿布戴學生頭上等案涉案教師去留，今天召開教評會，會議開超過6小時，近晚上7點開完，校方以有保密協定、須經教育部國教署核准才公布結果，人本教育基金會南部辦公室主任張萍痛斥胡扯、根本是不解聘才不敢講，對此，記者撥打校長許碧雲手機，電話通了卻沒人接。

人本教育基金會、全國家長教育志工聯盟等團體，今天上午到國立嘉義特殊教育學校拉布條、演行動劇抗議，認為校方對涉案的林姓導師記兩支大過、停聘一年半及另名林姓老師記兩支小過等就結案，根本是包庇暴力老師、應予以解聘，同時呼籲立法院修改「教師法」，健全不適任教師退場機制。

嘉特今早先回應，校方接獲陳情就立即啟動相關處理程序，學校考績會也給予教師記過、停聘等處分，都依法行政，未來會依監察院糾正內容、教育部國教署指示，改善學校制度，為身障學子提供更好的特教服務。

人本教育基金會今還質疑，從通報案件迄今逾300天，嘉縣社會局未依違反「兒童及少年福利與權益保障法」公布老師姓名也沒開罰，疑有怠職，縣社會局副局長張翠瑤表示，已依行政程序進行，並未怠職或停頓。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/