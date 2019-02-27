南榮科大前校長賣假學歷牟利 一審判刑13年

2019-02-27 14:38

〔記者王俊忠／台南報導〕2016年5月傳出私立南榮科技大學時任校長黃天一（原名黃聰亮）和妻子吳洛瑜等涉嫌販售假學歷，獲利高達3546萬元。同年9月黃與妻子被台南地檢署依涉收賄、詐欺等罪嫌起訴。今天台南地院宣判黃天一13年有期徒刑、褫奪公權7年，還可上訴。

此案是南檢接獲台南市調查處情資、發現黃天一涉「賣假學歷」，2016年5月11日，檢調人員到南榮科技大學等36處同步搜索，查扣相關證據，當天羈押黃天一夫妻。

檢調發現，2014年起，黃天一與吳洛瑜利用南榮科大能自行辦理聘任講師、升等，夫妻有審查權限及圈選外審委員名單權限，由校內將升等的5名講師，以新台幣20萬元至50萬餘元不等價格，購買哥斯大黎加共和國「英培爾大學」的博士學位含學歷證書、學位論文。

這假學歷不用上課、不用寫論文，就可以取得學位，同時可提供數篇假造的國外期刊論文作為「著作升等」審查，黃天一夫妻接著在校內、外送審時護航，使買假學位的5名講師順利升等為助理教授，取得不法獲利201萬元。

同年黃姓夫妻又以相同手法向不知情民眾詐稱「不用上課就可以拿博士」，兩年期間不法獲利達3500多萬元。案發後，檢方扣押黃天一位於台北市建物及土地，聲請宣告沒收犯罪所得，黃也辭去校長職務；校方依法究責相關涉案行政主管、承辦人員，撤銷不法升等教師的資格。

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