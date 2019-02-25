2/25 今彩539頭獎開出2注 威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜！

2019-02-25 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月25日）開獎的第108000048期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市板橋區中山路二段378號的東昇彩券行、高雄市左營區富國路428號1樓的鋐隆彩券行開出；而第108000016期威力彩、第108000048期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000016期威力彩中獎號碼為：「02、04、08、10、24、30，第二區：07」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共16注中獎，每注可得15萬元；肆獎共89注中獎，每注可得2萬元；伍獎共419注中獎，每注可得4000元；陸獎共2972注中獎，每注可得800元；柒獎共5400注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬7304注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬7632注中獎，每注可得100元；普獎共5萬9435注中獎，每注可得100元。

第108000016期38樂合彩中獎號碼為「02、04、08、10、24、30」，五合共1注中獎，每注可得獎金115萬元；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合114注中獎，每注可得5750元；二合共2303注中獎，每注可得750元。

第108000048期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、08、10、11、12、14、17、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共286注中獎，每注可得500元；肆獎共3324注獲得，每注可獲得100元。

第108000048期今彩539中獎號碼為「02、19、27、33、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共3224注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2446注獲得，每注可獲得50元。

第108000048期39樂合彩中獎號碼為「02、19、27、33、37」，四合摃龜；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6268注中獎，每注可得1125元。

第108000048期3星彩中獎號碼為「988」，正彩共83注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000048期4星彩中獎號碼為「4338」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/