看護癌末 雇主助返菲律賓

2019-02-24 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自菲律賓的看護工阿寶，今年初腹部劇痛送醫，確定罹患子宮頸癌末期，經過治療暫時脫離險境，如今阿寶思思念念想要回到菲律賓老家與家人相聚，雇主會同仲介公司慷慨解囊，還幫他們募集返家的旅費及醫藥費。

阿寶是在2016年4月來台，她到彰化縣田中鎮擔任看護，與鄭姓雇主一家人相處十分融洽。

今年一月，阿寶突因腹部劇痛先被送往員林市員榮醫院，因病情嚴重，後來又轉往彰化秀傳醫急診，經診斷為「子宮頸癌末期合併器官衰竭」，隨時有生命危險，經醫生緊急抽血檢查並洗腎治療後住入加護病房，由於癌細胞已擴散嚴重，醫生建議安寧治療。

雇主表示，阿寶自己早就發現有病兆，但卻隱暪了半年，直到這次發病，他們才知道。阿因為先生經商失敗，欠下大筆債務，加上女兒教育需要，只想在台灣多賺點錢，所以一直不敢就醫，也貽誤了病情。

雇主還說，考量阿寶的病情，他們原本想安排其菲律賓的家人來台，但阿寶堅持「要回家」，

目前阿寶的病情暫時獲得獲得控制，雇主和仲介公司除了協助他返台事宜，獲得向陽慈善會的幫助，募集到7萬元旅費及醫藥費，希望讓阿寶在病情還能控制的情況下儘速回到菲律賓與家人團聚。

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