欠債男持刀搶到300元 換來14個月徒刑

2019-02-22 09:34

［記者陳恩惠／台北報導］49歲李姓男子遭地下錢莊逼債，2018年7月30日晚間8時餘，騎著贓車到北市東湖郵局，見攜著幼女在ATM領錢的陳姓女子，以刀抵住她的背部說「搶劫、不要動、把錢拿出來！」抽走她腰包內剛領的300元後棄車徒步逃逸，100分鐘後透過友人向警自首；士林地院審結，依加重搶奪罪判處有期徒刑1年2月，犯案水果刀及300元沒收，可上訴。

法官審酌，李重佑持刀搶奪陳女財物，不僅造成陳女的財產損失，且對陳女造成不小驚嚇，甚至有危及她的生命、身體安全之虞，本不宜輕縱，姑念李男之前並無強盜、竊盜、搶奪、詐欺等財產犯罪前科，此次因遭人逼債，一時情急，鋌而走險所致，犯後坦承犯行並自首，雖未與陳女達成和解，但這次搶奪得手僅300元，為中低收入戶，家中尚有母親及幼兒得扶養，量處所刑。

判決指出，去年7月30日晚間8時44分，李男騎著贓車到北市內湖區的東湖郵局自動提款機前，見陳女帶著小女兒在提款，隨即拿出水果刀自後抵住陳女腰部說「搶劫，不要動」，趁陳女來不及反應，搶走她腰包內的300元逃離，後因心生悔意，在警方尚未追查到他時，透過夏姓友人向偵查隊的王姓偵查佐自首，並交出犯案水果刀。

法官審理時，李男一度否認說「我沒有拿到陳女的錢！」但遭出庭作證的夏姓友人打臉，夏某說「當晚李男跟他說他去郵局搶了，他有問他說，搶多少錢？要怎麼辦？」李男當時回說「搶300元，我想要自首」夏某於是幫他連絡警察朋友。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/