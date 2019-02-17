持刀搶嫌砍傷超商店員 搶走2萬元仍在逃

2019-02-17 10:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區一間超商，今天清晨2時許被持刀蒙面歹徒搶走約2萬元，歹徒戴安全帽，穿黑色衣褲，騎失竊的機車，持西瓜刀揮舞，並把18歲黃姓男超商店員手臂割傷，送醫包紮無大礙，中市警方接獲通報後，緊急啟動警網攔截，於重要路口設攔截點，但歹徒仍往惠弘街方向逃逸，中市警局四分局與大墩派出所警方正調閱監視器緝捕中。

中市警方調查，今天清晨2時50多分，位於中市南屯區一家7-11超商，一名男子戴著全罩式安全帽持西瓜刀闖入，歹徒先在超商內逗留一小段時間，確認沒有顧客在場，持刀揮舞逼問黃姓店員，「錢在哪裡？拿出來」，店員尚未反應過來，被歹徒於左手臂劃一刀，只好把收銀機打開，歹徒取錢後又問「還有？再拿出來」，店員被迫再打開櫃子，任由歹徒取走現金逃逸，共搶走約2萬元。

整個過程相當短暫，警方於案發後約1分鐘接獲報案，線上通報歹徒特徵與逃逸方向，包括穿黑衣黑褲，往惠弘街方向逃竄，騎乘三陽紅色迪爵機車，車牌號碼為MLG-981（失竊贓車），警方動員警網設下攔截點，但並未抓到歹徒，鑑識員警於超商內採集到鞋印與生物跡證，正在積極追緝中。

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