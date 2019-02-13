地下匯兌搶350萬黑吃黑 北車2搶匪交保

2019-02-13 21:18

〔記者錢利忠／台北報導〕疑似經營地下匯兌的趙姓、李姓男子，與綽號「小強」的男子相約交易87萬元人民幣（約新台幣350萬元），趙男清點完350萬元鈔票後，打電話將87萬元人民幣轉至中國指定帳戶，小強確認錢入帳，竟當場搶回350萬元，與2同夥逃逸。袁文伶（61歲）、洪嘉宏（31歲）2名搶嫌今天被移送台北地檢署，訊後依搶奪罪分別諭令5萬元及10萬元交保，均限制出境、出海及住居。

檢警調查，趙男及李男透過朋友介紹，昨天下午4點多與小強（袁文伶之子）約在台北市忠孝西路新光三越百貨台北站前店廣場交易，趙男、李男騎車到場，小強則開白色BMW轎車，載同夥洪嘉宏、母親袁文伶赴約。

洪嘉宏下車與趙男交談後坐回副駕駛座，趙男則站在車旁，清點裝有350萬元現鈔的行李袋，清點完即打電話通知將87萬元人民幣轉帳，並拿手機畫面給洪男確認已轉帳，洪男見人民幣入帳後，竟當場搶回行李袋，小強則猛踩油門加速逃離。

檢警過濾路口監視器畫面，鎖定嫌犯車輛後通報圍捕，昨晚近6點在台北石牌發現停在路旁的轎車，逮捕坐在車上的洪、袁2嫌，從車上查獲350萬元贓款，至於小強已另搭計程車逃逸。

趙、李2人透露，向朋友借錢「投資外匯」，昨天是初次與小強交易，沒想到竟遇劫。袁女落網後則辯稱，她只是臨時跟朋友前往，事先對搶案不知情；洪男則說不知道小強的真實身分。但檢警查出小強是袁女的兒子，除了將2人依搶奪罪法辦，持續追查小強的下落。

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