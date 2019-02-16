關太久不知監視器有多強 強盜累犯行搶馬上被逮

2019-02-16 18:17

［記者陳恩惠／台北報導］基隆市48歲男子朱泰良坐牢8年餘，去年6月間刑滿出獄，不知路口監視器之清晰，警方查緝逮人之迅速，竟敢到北市街頭行搶，警方調閱監視器，根據車號追查，發現曾有強盜前科的男子朱泰良涉有重嫌，於是佈線追緝逮捕到案，士林地檢署日前偵結，依搶奪罪嫌將起訴，由於他是累犯，檢方向法院請求加重其刑。

起訴書指出，朱泰良因強盜案件，遭新北地院判處有期徒刑7年8月確定，入獄服刑直到去年6月16日執行完畢出獄，仍不知悔改，去年11月18日凌晨4時37分，騎車行經北市士林區中山北路與中正路口時，見賴姓被害人獨行，乘其不及防備，徒手行搶肩上背包的藍色皮夾得逞。

經賴姓被害人大聲呼救，有見義勇為的林姓男子協助追趕，朱嫌見狀，於是將搶得的藍色皮夾丟在路邊後，騎上機車逃逸，經警方調閱監視器，循線將他逮捕到案；賴某裝有900元和相關證件的皮夾，警方已經發還。

據悉，曾有妨害風化前科的朱泰良，10年前（2009年）10月11日凌晨1點多，尾隨夜歸的梁姓女高職生百公尺，在新北市三重市安和路、長安街口，涉嫌持摺疊刀架在梁女脖子搶得1000元，進一步要親被害人，梁女受到驚嚇撥掉刀子，右臉頰被咬了一口。

新北市警方當時將朱嫌的照片公佈在各派出所6天後，有民眾到新北市警三重分局大同派出所洽公，認出嫌犯是他的遠房親戚朱泰良，警員隔日凌晨趕到朱嫌位於基隆市東光路逮捕已熟睡的他，同時起出花剩的800元。

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