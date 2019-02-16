當街行搶刮刮樂攤商 新北警5小時逮搶匪

2019-02-16 14:35

〔記者王宣晴／新北報導〕65歲王姓女子昨晚在新北市新莊路邊販賣金豬刮刮樂，卻遭到47歲的楊姓搶匪鎖定，假借挑選刮刮樂時，趁機搶走一本價值2萬元的刮刮樂彩券，隨後騎車逃逸，楊男還狡猾遮住車牌、逃逸過程中變裝躲避警方追緝，但楊男身穿紅色反光外套，特徵明顯，警方在5小時內將楊男逮捕到案，訊後依強奪罪移送辦。

警方調查，家住新莊的楊姓男子有竊盜前科，平時從事環保清潔工作，昨日晚間8時許騎車行經新莊民安路，發現王姓女子在路邊擺攤販賣刮刮樂，竟心生歹念，以安全帽遮蓋臉部，假意上前挑選購買，再趁王女不注意時搶走一本價值2萬元的刮刮樂。

王女遭搶後還上前試圖抓著楊男，並大聲呼救，但楊男還是騎車逃逸，路人見狀後記下楊男車牌報案，警方循線調閱監視器，發現楊男逃逸途中還刻意將車牌遮住，並換上事先準備的夾克，將原先穿著的紅色反光外套丟棄，隨後騎車往林口方向逃逸。

警方起獲遭棄置的紅色反光外套，並持續調閱監視器，終於在今晨1時許追緝到楊男住處，將他逮捕到案，但楊男到案後矢口否認犯行，辯稱自己只有買刮刮樂，並未行搶，還反嗆警方：「我把車牌遮住犯法嗎？」不願配合警方釐清案件。但因被害人指證歷歷，警方訊後依強奪罪嫌將楊男送辦。

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