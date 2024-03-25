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路邊亂停佔用半個慢車道害死單親媽母子 新竹商人判刑再判賠

范男在路邊亂停佔用半個慢車道，害死騎機車單親媽母子。（資料照）

范男在路邊亂停佔用半個慢車道，害死騎機車單親媽母子。（資料照）

2024/03/25 09:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一時貪圖方便亂停車，造成他人家庭破碎！新竹縣范男將小貨車停在路邊，車身一半卻佔用機慢車道，後方騎機車載2名幼子的28歲戴姓單親媽追撞，戴女與1子送醫不治，存活兒子重傷，新竹地檢署向新竹地院提起償還犯罪被害補償金67萬元之訴，法官判准。

檢方指控，范男明知機慢車道係供機慢車行駛，不得占用機慢車道停車妨礙其他人車通行，竟於110年2月23日上午7點多將小貨車沿新竹縣新豐鄉竹2線鄉道西向路邊停車，該車中心點在路面邊線上，車身占用機慢車道，另一邊車身則在路面邊線外。

不久戴女騎機車前後各載1個兒子分別為6歲與5歲，行經當地因不明原因，未注意車前狀況，撞擊停在機慢車道上的小貨車右後側，母子3人人車倒地，戴女與前方兒子因頭部創傷送醫均不治死亡，存活兒子肝臟撕裂傷、創傷性胰臟損傷。刑事部分，新竹地院一審依過失致死罪判處范男有期徒刑7月。

法官認為，范男將車輛中心點停放在路面邊線上，大約車身寬度之一半有占用機慢車道，另一半車身則在路面邊線外，占用到被害人前方機慢車道，有能力卻不選擇將車輛停放在不占據該路段機慢車道之空間，以避免發生後方來車追撞之危險，導致發生本件車禍事故。

法官審酌范男違規停車行為，客觀上已足以阻礙他人合法行車路線，提高肇事可能性，且對於占用部分機慢車道亦未放置任何警示標誌警示，既然能夠選擇不違規停車，卻貪圖一時方便，將車身寬度之一半占用機慢車道，全然不顧及他人行車安全，最後認定被害人戴女本身需負6成、被告負次要責任為4成。

法官認為，檢方依犯罪被害人權益保障法規定，請求被告給付67萬8640元為有理由，應予准許。

據了解，戴婦為單親媽媽，在加油站上大夜班，和前夫和男友分別生下3子1女共4名孩子，為中低收入戶，家境清寒，7歲長子念國小，發生事故的是6歲次子和5歲的第3個兒子念幼兒園，最小的女兒只有3個月大；其中，6歲次子為發展遲緩兒，平常1週4天會到復健科診所進行早期療育。

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