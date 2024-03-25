白忙一場吃官司！男變裝偷娃娃機台卡通限量存錢筒網拍 台主報警逮人

李男變裝偷娃娃機台卡通限量存錢筒網拍，林姓台主發現報警逮獲依法送辦。（讀者提供）

2024/03/25 09:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕一名李姓男子變裝行竊屏東娃娃機台上9個限量卡通大型存錢筒後，竟於臉書社團販售牟利做起無本生意，林姓台主發現約在鳳山面交，報警抓人李男認栽，警訊後將他依竊盜罪嫌送辦，李男白忙一場還要吃官司。

高市警方調查，嫌疑人李姓男子（24歲）3月21日凌晨4時身穿深藍色雨衣、頭戴漁夫帽著口罩、手套，全身變裝包得密不透風，前往屏東縣潮洲鎮的娃娃機台，徒手行竊林姓台主（23歲）放在機台上9個大型存錢筒後從容離去。

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林姓台主損失約27000元，隔天於臉書娃娃機社團中，看到有人發文稱要販售一批大型存錢筒，因該商品缺貨且限量，令他感到起疑，他於22日晚間約出李男面交，驚覺商品包裝方式與自己包裝手法相似，確認商品作記號之處皆相同。

林姓台主再約出李男於高雄市鳳山區中山西路前交易其他商品，林男質疑當場商品被竊要求歸還，李男不承認偷竊行為，也不願歸還商品並賠償，林姓台主立即報警，請求警方到場協助。

鳳山警分局忠孝派出所警員據報到場，將李姓男子帶回派出所，調閱店家監視器畫面，檢視比對確認為李男所為，李男見事跡敗露，自知再多變裝也逃不過法律制裁，才坦承犯行不諱。

警方當場查扣卡通存錢筒後，交還給林姓台主帶回，警訊後將李男依法送辦，並提醒民眾應將財物置於安全處所，並以上鎖等加固方式確保財物安全，以免引起歹徒覬覦。

李男變裝偷娃娃機台卡通限量存錢筒網拍。（讀者提供）

李男變裝偷娃娃機台卡通限量存錢筒網拍，被林姓台主發現報警逮獲。（讀者提供）

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