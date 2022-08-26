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    僑生投10元夾走1480元海賊王公仔 被台主報偷竊賠8000元

    夾娃娃高手取巧鑽漏洞，花10元就取出價值1480元正版海賊王公仔，南投地院判觸犯竊盜罪。本照片為示意照，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    夾娃娃高手取巧鑽漏洞，花10元就取出價值1480元正版海賊王公仔，南投地院判觸犯竊盜罪。本照片為示意照，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    2022/08/26 10:56

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕自稱「職業夾客」的僑生，觀察夾娃娃機把開櫃密碼貼在軟式棒球、球落出洞口才能開鎖取正版海賊王公仔，而他花10元把球夾到玻璃窗邊緣，用手機手電筒照貼紙內密碼，即開啟密碼鎖取出價值1480元的海賊王公仔，該生辯稱只是「取巧」而非偷竊，惟南投地院法官認為，不依遊戲規則拿取台主非願意交付的公仔，就成立竊盜罪，但因該僑生已賠台主8000元，因此判役20日，緩刑2年。

    1名姜姓香港僑生2019年11月中旬的晚間，到南投縣某夾娃娃機台店，相中一台標榜「新日式玩法、全日貨」的機台，該機台的玩法是要夾到貼著密碼貼紙的軟式棒球，並讓該棒球滾出洞口，才能開球上貼紙看密碼，再依密碼打開密碼鎖，取出正版海賊王公仔。

    姜姓僑生發現棒球上的貼紙裡密碼是手寫的數字，因此投10元，將棒球夾至玻璃櫥窗邊緣，再利用手機的手電筒及放大鏡功能，讓紙張透光而能看到上面的密碼數字，即輕鬆地打開門取出正版海賊王公仔。

    徐姓機台主是隔日清點娃娃機，發現編號D的棒球仍在抓娃娃機台裡，對應櫥櫃內卻無公仔，才知編號D櫥櫃裡的公仔失竊，憤而報警處理。

    姜姓僑生後來被警方找到，並被依竊盜罪移送法辦，惟該生矢口否認竊盜，並辯稱他是「職業夾客」，技術很好，1個月平均夾到約200隻、價值1、2萬元的娃娃，不缺這隻公仔，而這種日式新玩法的機台上貼的說明，只說密碼在球上，但未說明一定要夾出球才拿商品，他有花錢夾且未破壞機台，只是用手機輔助看到密碼，這也銀其他夾娃娃一樣是靠技巧達到，若他有心竊盜，就不會將車停在店門口。

    南投地院法官在判決書中指出，不可否認的，規避抓娃娃機台的設計，施以「巧計」促進取得其內財物，究竟該當何罪，或許有討論的空間，但姜姓僑生辯稱只是取巧不構成犯罪，則不能被接受。

    娃娃機台主設計的遊戲規則就是要夾到球且球落出洞口，才能看球上密碼去開鎖取物，這是機台主唯一認同移轉財物的對價關係，凡不以此流程取得密碼開鎖取物的情形，機台主都不會同意移轉財物。因此該僑生以前述方式拿取機台主非願意交付的公仔，應成立竊盜罪。

    南投地院法官認為，規避抓娃娃機台的設計，施以「巧計」促進取得其內財物，究竟該當何罪有討論的空間，但絕不能接受不構成犯罪。 （記者陳鳳麗攝）

    南投地院法官認為，規避抓娃娃機台的設計，施以「巧計」促進取得其內財物，究竟該當何罪有討論的空間，但絕不能接受不構成犯罪。 （記者陳鳳麗攝）

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