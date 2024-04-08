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通緝男8次酒駕 姓陳騙姓林被警識破企圖逃逸遭壓制

陳姓通緝男8次酒駕姓陳騙姓林，被警方識破時企圖逃逸遭壓制扭送歸案。（圖由民眾提供）

陳姓通緝男8次酒駕姓陳騙姓林，被警方識破時企圖逃逸遭壓制扭送歸案。（圖由民眾提供）

2024/04/08 09:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子（52歲）酒後騎電動二輪車返家，途經鼓山區美明路口，因未懸掛車牌被巡邏員警攔查，陳男不僅渾身酒氣，還假報姓氏，警方突破心防問出真實姓名，意外發現他身揹公共危險、肇逃2案通緝，經酒測高達每公升1.07毫克，一查竟是他第8度酒駕，立即上銬法辦。

鼓山分局今指出，龍華所員警於前日巡邏行經鼓山區中華一路與美明路口時，發現陳男騎乘微型電動二輪車沿路搖晃，而且未懸掛號牌，因而上前攔查關心。

陳姓騎士接受警方盤查時，不僅渾身酒氣，過程中更是眼神閃爍、神色異常，因遲遲查不出他的真實身分，深入查證後才確認原來只是「一字之差」，原來陳男謊報「姓氏」，企圖想矇混過關，陳男見身分暴露，隨即從口袋中拿出鑰匙企圖駕車逃逸，所幸員警及時上前壓制、上銬，當場順利逮獲男子。

警方查出他早已在3年前，因公共危險及肇事逃逸等2案遭通緝，員警對他施以酒測，酒測值更是高達每公升1.07毫克；據了解，陳姓男子於2021年遭通緝後，就四處更換居住處所，出入以未懸掛號牌的電動二輪車代步，企圖規避警方的查緝。

當天於工地上班時飲用了酒精飲品，帶著濃厚的酒氣就直接騎車上路、準備返家，一路搖搖晃晃引來警方攔查，陳男先是聲稱未帶證件、也沒背證號，所說的林姓名字更是查無此人，員警進一步以系統查證，才赫然發現原來就差一個字，酒駕男姓「陳」不姓「林」，並查出他身揹2案的通緝犯身分。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳姓通緝男8次酒駕姓陳騙姓林，被警方識破時企圖逃逸遭壓制扭送歸案。（圖由民眾提供）

陳姓通緝男8次酒駕姓陳騙姓林，被警方識破時企圖逃逸遭壓制扭送歸案。（圖由民眾提供）

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